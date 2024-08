(Pantelleria, 26 Ago 24) Con gli interventi nella zona di Gadir, sono ricominciati i lavori di pulizia delle aree di notevole pregio naturalistico del Geosito "Sorgenti idrotermali di Gadir" realizzati dall'Ente Parco Nazionale in collaborazione con il Comune di Pantelleria.

Si tratta dell'ultimo step di un piano di pulizia più ampio che ha interessato, in una prima fase, la zona nord-est dell'isola fra Cala 5 Denti e Cala Tramontana, colpita lo scorso luglio 2023 da un vasto incendio che ha fatto emergere una grande quantità di rifiuti gettati nel corso degli anni e nascosti dalla vegetazione.

L'operazione "Rifiuti zero" in particolare interesserà la base di una scarpata collocata ai piedi dell'ultimo tornante prima del parcheggio di Gadir, dove negli anni si sono stratificati notevoli quantità di rifiuti di varia tipologia. L'Ente Parco Nazionale e l'amministrazione comunale hanno predisposto l'intervento di uomini e mezzi pesanti per la rimozione di tutti i rifiuti che insistono attualmente nella rinomata località turistica balneare.

L'individuazione delle aree di intervento ha visto un valido supporto nella segnalazione da parte delle guide escursionistiche, degli operatori forestali, di associazioni e cittadini.

L'Ente Parco sta lavorando per calendarizzare operazioni di pulizia che interesseranno sia la zona interna a Montagna grande, sia i dintorni e la costa orientale, lungo l'incisione valliva di Nikà, per permettere di liberare dai rifiuti un'altra vasta zona naturale e protetta. Per quanto riguarda i rifiuti speciali, contenenti amianto, Ente Parco e Comune definiranno un piano di azione per l'adeguata rimozione con il supporto di ditte specializzate.

Resta sempre forte e incessante l'attenzione massima da prestare all'ambiente e scongiurare l'abbandono incondizionato di rifiuti, lanciando ancora una volta un messaggio di responsabilità civica per la tutela del paesaggio e della salute.