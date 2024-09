(Pantelleria, 04 Set 24) Arrivano saltuariamente ai media locali lettere di Turisti Disperati che denunciano la presenza di rifiuti abbandonati qua e là. Uno dei più solerti segnalatori ha inviato anche una foto/documento che ritrae un sacchetto di immondizia abbandonato sulla pubblica via. Premesso che Pantelleria gode di un ottimo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, c'è da dire che purtroppo soffre nel contempo la maleducazione di tanti che ritengono l'Isola una discarica.

Per questo, dopo aver dedicato tempo e mezzi adeguati a una necessaria Operazione Anticafoni il Parco offre ai frequentatori dell'Isola - anche residenti - questa particolare comunicazione sotto forma di servizio giornalistico. Il testo precisa i luoghi d'intervento dei nostri uomini e mezzi, le immagini offrono una visione degna di documentario televisivo o cartaceo tant'è devastante il trattamento riservato da pochi sconsiderati all'Isola amata da tanti per la sua bellezza, frutto di una natura trionfante da secoli sulle rovine del tempo. Al quale il pantesco ha opposto l' ammirevole sequenza dei mitici Muretti come la magica visione delle vigne, dei boschi, delle colture tipiche.

Queste righe sono anche un ringraziamento a chi scopre e denuncia episodi e situazioni degradanti. Ci sono apposta i media ma da oggi è a disposizione di tutti anche un servizio…postale: "Caro Parco ti scrivo…".

Mail a: info@parconazionalepantelleria.it

Grazie.

Il Commissario del Parco Nazionale di Pantelleria

Ecco gli interventi dell'Ente Parco documentati dalle immagini

Grazie ad un lavoro sinergico con il Comune e altri enti, le Guide del Parco, la cittadinanza ed il braccio operativo di professionisti ed aziende principalmente locali si cerca costantemente di perseguire livelli di qualità ambientale più elevati compatibili con il patrimonio naturistico e paesaggistico che gode l'isola di Pantelleria. L'Ente Parco, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali

- è intervenuto sul miglioramento della fruizione dei sentieri attraverso la manutenzione della rete sentieristica CAI esistente e quella di altri antichi sentieri chiusi dalla vegetazione da oltre 50 anni, implementando le possibilità di accessibilità ai percorsi che attraversano i luoghi più nascosti del Parco;

- ha avviato gli interventi di manutenzione e ripristino di muretti a secco che sostengono la viabilità pubblica compresa nella sentieristica CAI dopo un'analisi dei terrazzamenti risultati degradati;

- ha bonificato depositi incontrollati di rifiuti caratterizzati da plastica, ferro, vetro, ecc, ed in concerto con il Comune sta predisponendo un piano di azione per la rimozione dei materiali contenenti amianto, localizzati in zone impervie in prossimità di sentieri e geositi;

-ha intrapreso azioni di pulizia della vegetazione infestante tramite l'eradicazione lungo i sentieri, viabilità e le aree attrezzate per la visita, delle specie di vegetazione invasive come la Cannuccia di palude Phragmites australis, il Pennisetum setaceum, l'Acacia saligna, la gramigna (Cynodon dactylon), l'Ailanthus altissima;

-ha installato n. 5 vasconi mobili AIB per potenziare la capacità di lotta attiva agli incendi boschivi;

-ha realizzato l'itinerario tematico "Pantelleria Militare", un percorso che si sviluppa nell'area intorno al faro di Punta Spadillo, dove sono ben visibili diverse tracce della Seconda Guerra Mondiale, un progetto di valorizzazione del patrimonio storico militare, volto al recupero della memoria collettiva;

- ha aperto al pubblico oltre al Centro visite e Museo geonaturalistico e gli Infopont (Benikulà e Lago), l'esposizione di archeologia protostorica e la Stanza del Mare garantendone la fruizione ampiamente durante la stagione estiva;

- ha acquistato n. 100 MTB a pedalata assistita per la sperimentazione del bikesharing attraverso l'installazione di n. 4 ciclostazioni nelle seguenti località: Pantelleria centro, Tracino-Khamma, Scauri e Lago.

L'Ente possiede un importante "Parco Progetti" che step by step si sta realizzando attraverso il suo avanzamento procedurale tecnico-amministrativo che vedrà protagonista l'isola di pantelleria nel rivestire il ruolo di sostenitore dell'attuazione di un modello di sviluppo ecosostenibile.