(Pantelleria, 13 Set 24) Per la prima volta in Italia, Pantelleria accoglierà Fumiko Ohinata, a capo della Segreteria della Convenzione Unesco del 2003, per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. L'occasione della sua presenza saranno gli eventi di celebrazione dei dieci anni dal riconoscimento Unesco che inizieranno sabato 14 e vedranno la partecipazione dell'ambasciatore Liborio Stellino, Rappresentante Permanente presso l'Unesco; e del sottosegretario di Stato del Ministero all'Ambiente, Claudio Barbaro.

Alle ore 12.30, è prevista la scopertura della targa celebrativa del decennale che verrà collocata sulla parete esterna del Municipio, nella piazza Cavour, nel centro del paese. Un'iniziativa che intende lasciare alla comunità pantesca, in maniera permanente, un messaggio di ringraziamento ai viticoltori eroici dell'isola, veri protagonisti del patrimonio Unesco.

Alle ore 21, in contrada Khamma, si svolgerà la serata istituzionale "10 anni di patrimonio Unesco" con la presentazione delle esperienze di valorizzazione della vite ad alberello. Tre i temi principali sui cui si svolgerà la serata: l'incontro tra istituzioni e comunità; il percorso di valorizzazione nei dieci anni Unesco; la voce dei protagonisti della pratica agricola; la consegna di riconoscimenti.

Apriranno la serata Italo Cucci, commissario straordinario dell'Ente Parco e la direttrice Sonia Anelli. Interverrà il sottosegretario del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro; la segreteria della Convenzione Unesco del 2003, per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, Fumiko Ohinata; l'ambasciatore Liborio Stellino, delegato permanente presso l'Unesco a Parigi; il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D'Ancona; il presidente del Consorzio dei Vini Doc Marsala, Benedetto Renda. Nel corso della serata il professor Pier Luigi Petrillo, direttore della Cattedra Unesco dell'Università Unitelma Sapienza di Roma, presenterà il lavoro per la salvaguardia della pratica agricola tra passato, presente, futuro.

Spazio, poi, ai protagonisti di queste celebrazioni con il talk show dedicato alla comunità praticante che vedrà una serie di testimonianze dei produttori dell'isola. Interverranno Emanuela Bonomo, Francesco Ferreri, Filippo de Nunzio. La serata si concluderà con la consegna dei riconoscimenti per la valorizzazione della pratica agricola della vite ad alberello e il brindisi insieme alla comunità.

Domenica 15 presso il castello di Pantelleria, alle ore 17.30, si terrà l'incontro dal tema "Confronti Eroici" in cui parteciperanno i rappresentanti dell'associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico. Seguirà la degustazione "10+5 di Patrimoni Unesco" incontro tra i vini prodotti nei territori di Pantelleria e Conegliano Valdobbiadene. L'appuntamento organizzato dall'Irvo, Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia, con la collaborazione del Direttore generale Dr. Gaetano Aprile e il Responsabile A.T.S. Dr. Lucio Monte, sarà condotta dall'enologo IRVO - Ambasciatore Viticoltura Eroica Cervim Gianni Giardina.

Il programma dettagliato di tutti gli appuntamenti è visibile al seguente link:

https://www.parconazionalepantelleria.it/settimana_vite_alberello.php