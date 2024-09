(Pantelleria, 18 Set 24) Tutelare, tramandare e valorizzare la pratica agricola della coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria, patrimonio culturale immateriale UNESCO dal 2014 è l'obiettivo del Laboratorio permanente organizzato dall'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria e il Comune di Pantelleria, in collaborazione con EBAT (Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della provincia di Trapani), nell'ambito del finanziamento del Ministero della Cultura per l'Individuazione degli interventi a favore degli elementi italiani iscritti nella "Lista prevista dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale e immateriale".

Il 20 settembre 2024 alle ore 7.30 si terrà un laboratorio pratico gratuito presso il Vivaio Paulsen (contrada Ghirlanda, Pantelleria), dal tema: "Vendemmia - Racemi – Innesto a gemma dormiente".

Per partecipare all'evento, con iscrizione obbligatoria (rivolto esclusivamente ai titolari delle imprese agricole di Pantelleria o ai preposti facenti parte dell'organico dell'impresa), occorre compilare l'apposita scheda di partecipazione e inviarla a: protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it.