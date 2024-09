(Pantelleria, 26 Set 24) Con l'obiettivo di promuovere il turismo sostenibile attraverso uno strumento di guida ed orientamento sul territorio dell'isola l'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria ha realizzato la Carta escursionistica del Parco nazionale, grazie al finanziamento ricevuto dal Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza energetica nell'anno 2021. Il lavoro è stato realizzato dallo staff, interno ed esterno, dell'Ente con il supporto di un raggruppamento di professionisti coordinati dall'Arch. Vita Accardi con esperienza nel campo dell'analisi territoriale e rappresentazione cartografica, affidatario del servizio.

Stampata in scala 1:20.000, nella Carta escursionistica sono rappresentati i 23 sentieri CAI, disegnati sulla traccia dei vecchi percorsi di viabilità con la quale erano connesse le tante contrade dell'isola. La legenda è ricca di simboli escursionistici che individuano la localizzazione del principale patrimonio storico-culturale e geonaturalistico. Numerose sono le informazioni documentate nel retro della carta dal punto di vista naturalistico e culturale, a partire dalla toponomastica e la sua revisione in chiave identitaria per preservare un idioma che ne racconta la storia complessa.

La Carta escursionistica potrà essere acquistata al costo di 10 euro tramite gli operatori turistici che avranno aderito alla rete di distribuzione.

Un lavoro coordinato dal geologo del Parco Carmine Vitale che comprende un altro intervento supportato e condiviso dal commissario Italo Cucci e dalla direttrice Sonia Anelli, ovvero la creazione di un Geoportale, per favorire la conoscenza del territorio nell'ambito delle azioni di tutela, conservazione e valorizzazione dell'area protetta. Si tratta di un sistema informativo territoriale su piattaforma web, per la condivisione e la diffusione di dati cartografici e territoriali che è visibile al seguente link:

https://geoportalplus.nemea.cloud/parco_pantelleria.php.

L'iniziativa rientra nelle funzioni di promozione e regolamentazione volte a favorire lo sviluppo ecosostenibile delle attività antropiche di chi vive e opera all'interno del Parco. All'interno sono consultabili gli elementi della Carta Escursionistica, in una sorta di mappa interattiva e integrata per migliorare l'accessibilità alle informazioni territoriali ed ambientali da parte di Istituzioni, professionisti e cittadini. Uno strumento dinamico che verrà aggiornato e arricchito di nuovi dati informativi.