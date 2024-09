Oggi le gare della 5ª edizione di Discovery Pantelleria

(Pantelleria, 28 Set 24) Pronti, partenza via! E' in corso oggi, 28 settembre 2024, la 5ª edizione di Discovery Pantelleria, la manifestazione podistica di trail running e trekking tra i sentieri del Parco Nazionale Isola di Pantelleria.L'evento organizzato da VRM Team ASD, Ecotrail Sicilia ASD e Pantelleria Outdoor ASD, con la collaborazione del Parco Nazionale Isola di Pantelleria e del Comune di Pantelleria, è aperto a tutti e offre un'occasione unica per correre o camminare immersi nella natura unica e travolgente dell'isola.

Ieri, con la partecipazione di Italo Cucci, Commissario straordinario dell'Ente Parco, si è svolta la presentazione ufficiale dell'evento. Tanti gli iscritti, provenienti da diverse regioni d'Italia e non solo, che oltre a partecipare alle competizioni, avranno l'opportunità unica di esplorare le bellezze naturali dell'isola. Le gare, che prevedono quattro diverse distanze, sono pensate sia per gli atleti più esperti che per gli appassionati di trekking e camminata. In particolare, due distanze non competitive: 9 km e 18 km, con passaggio al Lago Bagno dell'Acqua e rientro da Cala Cottone. Tre distanze competitive, valide come gare del circuito Ecotrail Sicilia: 18 km, 25 km e 36 km, per chi invece vuole esplorare più a fondo i sentieri del Parco Nazionale; la 25 km e la 36 km porteranno i partecipanti fino in cima a Montagna Grande, con una panoramica completa dell'isola.