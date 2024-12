(Pantelleria, 19 Dic 24) l parco Nazionale di Pantelleria in collaborazione con Marevivo ha programmato lo sviluppo di un

percorso formativo per educatori ambientali con una preparazione più specificatamente finalizzata alla

conoscenza del patrimonio marino dell'isola.

L'intervento è di estrema importanza perché vuole realizzare un approccio integrato alla tutela del

patrimonio naturale, che comprenda sia l'ambiente terrestre che quello marino.

Il mare e la terra sono strettamente interconnessi e influenzano reciprocamente i loro ecosistemi.

Un'azione di tutela non può considerarsi efficace se non considera questa interdipendenza e se non

adotta un approccio olistico, volto a valorizzare tutto il patrimonio dell'Isola.

Ma la valorizzazione di un patrimonio passa necessariamente attraverso il sapere e la diffusione della

conoscenza. La formazione di professionisti specializzati anche nel patrimonio marino rappresenta un

passo in avanti significativo in questa direzione.

Una preparazione specifica permette di offrire ai visitatori un'esperienza più positiva e coinvolgente,

trasmettendo conoscenze interessanti e appassionandoli alla tutela dell'ambiente.

L'inizio del percorso che si compone di 75 ore formative suddivise in attività frontali teoriche e pratiche

che saranno curate da esperti di lunga esperienza e si concluderà con un tirocinio che coinvolgerà anche

le scuole dell'Isola. L'inizio è previsto il 20 gennaio 2024 ed è possibile presentare la domanda di

partecipazione consultando il bando e compilando gli allegati che è possibile scaricare dal sito

https://www.parconazionalepantelleria.it/ e da quello di Marevivo Sicilia https://www.marevivosicilia.it/ .

La partecipazione è aperta a 20 candidati ed è gratuita, e alla fine del percorso, a tutti coloro che hanno

conseguito sufficienti profitti e raggiunto il monte ore di frequenza previsto, sarà rilasciato un attestato di

partecipazione.

Agli aspiranti partecipanti è richiesto il possesso del diploma, esperienza nel settore o svolgimento di un

ruolo d'interesse e l'attitudine a svolgere attività coerenti con la figura in uscita.

Il programma prevede l'approfondimento di contenuti quali: la biologia, la geologia e l'archeologia

marina, ma anche l'analisi dell'attività di pesca, la conoscenza del ruolo che rivestono le aree marine

protette e gli obiettivi raggiunti attraverso la salvaguardia, ed ancora l'ecologia marina che consente di

conoscere i problemi ai quali è esposto il mare e come è possibile prepararsi alle grandi sfide imposte dai

cambiamenti climatici, dall'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali e dall'inquinamento.

E' importante anche conoscere le iniziative che possono essere condotte per coinvolgere le scuole e tutta

la comunità nel processo di conoscenza del patrimonio naturale dell'Isola perché tuti possano sentirsi

ambasciatori della valorizzazione e della e tutela.

La comunità pantesca è tra le poche, forse l'unica, che nel processo di inserimento del territorio in un

sistema di protezione, si è mostrata compatta e pronta a collaborare, consapevole che dalla bellezza della

natura e dal suo rispetto dipenda il benessere personale della gente, dalla salute all'economia, il tutto in

un'ottica di sviluppo sostenibile sentito e duraturo.

È strategico poter contare su professionisti dotati di competenze adeguate per realizzare progetti

d'informazione ed educazione ambientale, capaci di progettare organizzare attività didattiche nelle scuole

per sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela dell'ambiente marino, applicare metodologie attive e

coinvolgenti, promuovere progetti di citizen science e collaborare al raggiungimento di forme di turismo

più sostenibile.

Il termine di scadenza per presentare domanda di partecipazione scade il 10 gennaio 2025.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Associazione Ambientalista MAREVIVO Delegazione

Regionale Sicilia : mail: sicilia@marevivo.it – tel. 334 70 59 354