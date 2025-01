Domani la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado

(Pantelleria, 16 Gen 25) La protezione civile ha emanato un'allerta meteo in particolare per domani, venerdì 17 gennaio in tutta la regione Sicilia. Le condizioni meteo avverse sono previste dal primo mattino e per le successive 24-36 ore.

Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Venti dai quadranti orientali da forti a burrasca, con rinforzi a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.

Il Comune di Pantelleria ha disposto un'ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado sull'isola per la giornata di domani 17 gennaio.

E' VIETATO L'ACCESSO PER LA FRUIZIONE E/O LE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO:

Alle aree a pericolosità elevata e molto elevata per le condizioni di rischio: (caduta massi, frana, inondazione), indicate nelle:

- Cartografie del PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/it/Home/GeoViewer# (cliccando su Aggiungi Servizi > Servizi Geoportale > pag. 2);

in attuazione delle Linee Guida approvate dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con D.S.G. n. 174/2020 del 17.08.2020 e fatte salve le più restrittive ordinanze emanate dalle autorità locali (OS 160/2018 Comune di Pantelleria e regionali competenti in materia di protezione civile e pubblica incolumità).

Leggi l'avviso completo: https://www.protezionecivilesicilia.it/it/news/?pageid=75