L’iniziativa è realizzata dal Parco Nazionale Isola di Pantelleria e da Marevivo

(Pantelleria, 20 Gen 25) Oggi, presso il Centro Culturale Vito Giamporcaro, ha preso ufficialmente il via il percorso formativo per educatori ambientali "Il Mare del Parco", promosso dal Parco Nazionale Isola di Pantelleria e dall'associazione Marevivo.

L'iniziativa ha l'obiettivo di formare esperti nella tutela e valorizzazione dell'ambiente marino e terrestre dell'isola, adottando un approccio integrato per la salvaguardia del patrimonio naturale.

La prima giornata del corso ha visto la partecipazione dei 24 corsisti iscritti ed è stata incentrata su una sessione di team building, condotta dai referenti di Marevivo Sicilia, Maria Gattuso, Stefano Siracusa e Marco Gagliano, con l'intervento del biologo del Parco Nazionale di Pantelleria Andrea Biddittu e del Prof. Francesco Chiocci,Università La Sapienza..

Il programma formativo prevede un totale di 75 ore di lezioni teoriche e pratiche, alle quali seguirà un tirocinio. Durante il corso, nel quale saranno coinvolti esperti e docenti universitari, saranno affrontati temi legati alla biologia, alla geologia e all'archeologia marina, alla salvaguardia delle aree protette, alle sfide climatiche, alla pesca sostenibile e alla citizen science, con l'introduzione di metodologie educative innovative.

"Questo percorso rappresenta una grande opportunità per sviluppare maggiore consapevolezza ambientale – affermano il commissario straordinario Italo Cucci e il biologo Andrea Biddittu - e per formare educatori in grado di proteggere e valorizzare il prezioso patrimonio naturale dell'isola. Siamo felici dell'interesse suscitato e di una partecipazione che è andata oltre le aspettative".