(Pantelleria, 22 Gen 25) Si svolge a Pantelleria l'importante incontro di orientamento formativo per indirizzare i giovani verso il futuro dei mestieri legati all'agricoltura. Presso la Sala Conferenze del plesso di Via San Nicola, i docenti del gruppo dedicato al Progetto Orientamento dell'Istituto "Damiani" di Marsala, incontreranno le alunne e gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di Pantelleria per un confronto sugli sbocchi professionali in tema di agricoltura.

Si tratta di un momento di grande attenzione nella scelta del futuro dei giovani di Pantelleria per dare la giusta importanza ad una delle principali attività economiche tradizionali, capace di impiegare figure professionali utili allo sviluppo del settore a Pantelleria, che si contraddistingue proprio per la peculiarità di essere un'isola di terra.

L'impegno del Parco Nazionale in tal senso è sempre attivo e propositivo, sia come supporto a chi svolge attività agricola, con diversi strumenti che vanno dalla formazione al sostegno di mantenimento del lavoro, sia dal punto di vista formativo con corsi e approfondimenti dedicati all'agricoltura. E proprio in questa direzione va l'apertura del nuovo sportello online a servizio degli agricoltori che, attraverso il sito istituzionale del Parco, possono restare informati su tutte le iniziative e attingere direttamente ai documenti di loro necessità:

www.parconazionalepantelleria.it/pagina.php?id=11