(Pantelleria, 27 Gen 25)

Nell'ambito del programma finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica denominato "PARCHI PER IL CLIMA 2019" (TIPOLOGIA IV - "INTERVENTI PER LA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE" AZIONE IV.1.2), l'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria ha pubblicato due avvisi esplorativi per l'affidamento sul MEPA di due incarichi dell'importo di circa 150.000,00 oltre iva ciascuno, a due diversi operatori economici per l'esecuzione dei lavori di sfollo di pino marittimo finalizzati ad aumentare la sua complessità strutturale in località Montagna Grande, in due diverse aree colpite dall'incendio del maggio del 2016.

Il Responsabile Unico del Progetto Geol. Carmine Vitale, segnala l'ottima qualità dei progetti esecutivi raggiunta grazie sia al supporto dello Studio R.D.M. di Bertani, Luppi e Putzolu – Associazione professionale, che dei tecnici dell'Ente Parco, del Comune, del Dipartimento di Sviluppo Rurale e Territoriale e dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani della Regione Siciliana. "Durante i rilievi di campo nelle zone oggetto dei lavori selvicolturali effettuati sulla base delle indicazioni ricevute anche dai Carabinieri Forestali del Parco e dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana – dichiara il geologo Vitale - è stata accertata la presenza, di un fitto accumulo di combustibile facilmente infiammabile, come gli aghi di pino secchi".

Gli interventi avranno l'obiettivo di indirizzare i soprassuoli indigeni di pino marittimo di Pantelleria (Pinus pinaster) ad un equilibrio ecosistemico, cercando di guidare le formazioni forestali di pino marittimo verso assetti più stabili dal punto di vista fisico e meccanico e diversificati a livello di habitat, favorendone l'espansione e lo stato di conservazione per diminuire drasticamente il carico e la continuità del combustibile.

Il Commissario straordinario Italo Cucci ed Il Direttore f.f. Ing. Gaspare Inglese esprimono la loro soddisfazione sul prossimo avvio dei lavori selvicolturali finalizzati alla gestione, conservazione, valorizzazione ed espansione degli habitat forestali che consentiranno il miglioramento della prevenzione dagli incendi boschivi e dal dissesto idrogeologico, e delle condizioni di salute del pino marittimo e ringrazia tutti gli Enti che hanno collaborato per l'avvio dei primi due progetti di gestione forestale sostenibile.

Gli operatori economici interessati potranno far pervenire sino alle ore 13,00 del 18/02/2025 a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it la relativa documentazione. Per ulteriori dettagli è possibile scaricare e consultare l'apposita documentazione allegata:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1204740&NodoSel=109