(Pantelleria, 27 Gen 25) L'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria partecipa alla nuova tappa del percorso intrapreso nell'ambito del progetto europeo Clean energy for EU islands, in prosecuzione ad attività già avviate da alcuni anni in collaborazione con il Comune, il Politecnico Torino e SMEDE Pantelleria.

Da domani al 30 gennaio si terranno due workshop a Bruxelles dedicato al tema della Pianificazione territoriale a supporto della decarbonizzazione delle isole e ai Sistemi elettrici intelligenti per facilitare la decarbonizzazione delle isole: gestione della domanda e flessibilità. Inoltre, il 30 gennaio 2025 si terrà una conferenza di networking dal tema "Rafforzare le reti e i sistemi elettrici delle isole dell'UE verso un approvvigionamento al 100% rinnovabile".

Dopo ogni workshop è prevista una strategia di condivisione delle conoscenze in modo che tutte le isole e i gruppi di isole 30for2030 possano trarre vantaggio dalle discussioni.

A rappresentare Pantelleria sarà il direttore f.f. ingegnere Gaspare Inglese, che di concerto con il commissario straordinario Italo Cucci, intendono portare avanti l'importante percorso formativo, utile ad acquisire strumenti e conoscenze per supportare lo sviluppo di progetti di energie rinnovabili ed efficienza energetica.

Il progetto sostiene, attraverso assistenza tecnica, opportunità di network e capacity building, le isole europee interessate ad intraprendere un percorso di transizione energetica con l'obiettivo di eliminare la loro dipendenza dalle fonti fossili. Questa iniziativa si inserisce tra i numerosi eventi, circa 20 workshop e 3 Forum, che il Segretariato organizzerà nel corso dei prossimi tre anni.