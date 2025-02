(Pantelleria, 03 Feb 25) Si sono concluse le attività promosse a Bruxelles per il CE4EUI, nell'ambito del progetto europeo Clean energy for EU islands che vede coinvolta l'isola di Pantelleria in collaborazione con il Comune, il Politecnico Torino e SMEDE Pantelleria. Dopo l'apprezzato Forum del Maggio 2024 a Pantelleria, le isole europee si sono riunite per tre giorni a Bruxelles, per prendere parte ai due workshop dedicati al tema della Pianificazione territoriale a supporto della decarbonizzazione delle isole e ai Sistemi elettrici intelligenti per facilitare la decarbonizzazione delle isole: gestione della domanda e flessibilità. In programma anche la conferenza di networking dal tema "Rafforzare le reti e i sistemi elettrici delle isole dell'UE verso un approvvigionamento al 100% rinnovabile". La vicinanza alle istituzioni europee ha permesso di portare le istanze delle isole nel loro percorso di transizione energetica all'attenzione di Commissione Europea e Parlamento.

Pantelleria ha portato la sua esperienza all'interno del workshop sulla pianificazione spaziale con l'intervento di Gaspare Inglese, direttore facente funzioni dell'Ente Parco, che ha presentato uno studio di prefattibilità di un impianto fotovoltaico ibrido all'interno dell'area aeroportuale, redatto con il contributo dell'assistenza tecnica del Segretariato U.E., per un impianto fotovoltaico ibrido. Tale impianto potrebbe contribuire ad una crescente penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili, portando l'autosufficienza elettrica dell'isola oltre il 50% ed assicurando ridotti impatti paesaggistici ed ambientali, limitando l'utilizzo di suolo.

Il commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale, Italo Cucci, enfatizza l'importanza per l'isola di partecipare ad incontri multinazionali come quello di Bruxelles che, unendo le esperienze e le competenze, permettono di affrontare e risolvere concretamente ambiziose sfide ambientali come quella della decarbonizzazione delle isole.

"I partecipanti si sono riuniti per un confronto tra le esperienze e le esigenze delle isole di tutta Europa, nonché per animare dialogo tra le istituzioni, gli enti regolatori ed i gestori dei sistemi elettrici, e continuare a contribuire ad affrontare l'ambiziosa sfida della decarbonizzazione delle isole europee, nella quale Pantelleria, grazie anche a significativi investimenti pubblici e privati negli ultimi anni, si sta ritagliando un ruolo da protagonista" – ha dichiarato Riccardo Novo, ingegnere energetico del segretariato di Bruxelles.

IN ALLEGATO E' POSSIBILE SCARICVAREV LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO