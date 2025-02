(Pantelleria, 10 Feb 25) Il Parco Nazionale di Pantelleria, in collaborazione con il Comune di Pantelleria, partecipa alla BIT - Borsa Internazionale del Turismo, uno degli eventi più importanti del settore a livello internazionale.

Numerosi operatori turistici panteschi sono presenti per far conoscere l'isola, la sua straordinaria natura e le esperienze autentiche che rendono Pantelleria una meta unica per il turismo sostenibile.

Lo stand si trova nel padiglione 11 - Zona L.