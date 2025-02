(Pantelleria, 13 Feb 25) Si comunica che, con determinazioni del direttore f.f. n 36 del 12/02/2025 e n. 37 del 12/12/2025, si è proceduto a sospendere le indagini esplorative, in autotutela ai sensi dell'art. 21 quater della legge 241/90, per l'affidamento diretto di lavori riguardanti gli "interventi di sfollo su spessina di pino marittimo finalizzati ad aumentare la complessità strutturale della popolazione locale di pino marittimo - a e b" in località montagna grande - parchi per il clima 2019 (tipologia iv-"interventi per la gestione forestale sostenibile" azione iv.1.2) per un periodo non superiore a 15 giorni, salvo proroga.