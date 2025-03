(Pantelleria, 07 Mar 25) Il Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria ha partecipato attivamente alla tavola rotonda dal titolo "Le Aree Marine Protette e la protezione della biodiversità, proposte per un nuovo ruolo delle AMP per la sostenibilità", svoltasi giovedì 6 marzo presso la Sala "Ferruzza-Romano" del Consorzio Plemmirio a Siracusa. L'evento, organizzato dal Consorzio Area Marina Protetta del Plemmirio, da Federparchi e in collaborazione con Conisma, Castalia, Marevivo e con il patrocinio del Comune di Siracusa e del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ha rappresentato un'importante occasione di confronto sulle strategie per la tutela e la gestione delle aree marine protette.

Ad intervenire per il Parco Nazionale di Pantelleria sono stati Italo Cucci, Commissario Straordinario, e Andrea Biddittu, biologo del Parco. I loro interventi hanno sottolineato l'importanza di una gestione integrata tra le aree protette terrestri e marine per garantire la tutela della biodiversità e la promozione di pratiche sostenibili a beneficio delle comunità locali.

"La creazione di un'Area Marina Protetta "di confine" potrebbe rappresentare un'opportunità straordinaria per rafforzare la cooperazione internazionale e proteggere la biodiversità unica di questa zona di incontro tra gli ecosistemi mediterranei e le influenze nord-africane" ha dichiarato il Commissario Straordinario Italo Cucci.

L'incontro ha visto la partecipazione di numerose autorità istituzionali, esperti del settore e rappresentanti di organizzazioni ambientaliste. Tra gli interventi quelli di Patrizia Maiorca, Presidente AMP Plemmirio; Luca Santini, Presidente Federparchi; Francesco Italia, Sindaco di Siracusa; Giusy Savarino, Assessore Territorio e Ambiente Regione Siciliana, oltre a rappresentanti delle Capitanerie di Porto e delle forze dell'ordine impegnate nella tutela ambientale.

L'evento ha costituito un momento di confronto e di riflessione sulle strategie future per il rafforzamento del ruolo delle AMP nella tutela della biodiversità marina e nella promozione della sostenibilità ambientale.