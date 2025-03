(Pantelleria, 10 Mar 25) L'Ente Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria avvia un'indagine esplorativa del mercato preliminare per l'affidamento del Servizio di gestione, promozione e divulgazione culturale ed ambientale del Centro Visite e Museo Geonaturalistico di Punta Spadillo, della Stanza del Mare e degli Infopoint del Parco per l'anno 2025.

L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A.

Oggetto della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse ha per oggetto il "Servizio di gestione, promozione e di divulgazione culturale ed ambientale del Museo Geonaturalistico Stanza del Mar e e Infopoint di Punta Spadillo e degli Infopoint Parcheggio Benikulà Parcheggio Bagno dell'Acqua secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d'oneri allegato 2 al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale.

Le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale d'Oneri (Allegato 2), parte integrante del presente avviso.

Documentazione allegata

Per partecipare all'indagine esplorativa, gli interessati devono prendere visione dei seguenti documenti:

ALL 1 – Avviso esplorativo gestione Centro Visite e Infopoint 2025

ALL 2 – Capitolato Speciale d'Oneri Centro Visite 2025

ALL 3 – Domanda di partecipazione 2025

Scadenza e modalità di presentazione

Gli operatori economici interessati potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 13:00 del 25 marzo 2025, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo indicato nell'avviso ufficiale.