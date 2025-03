(Pantelleria, 10 Mar 25) Dal 9 marzo, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica avvia una nuova campagna di comunicazione multicanale per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della sostenibilità ambientale ed energetica. Il messaggio chiave, "Non ti chiediamo di salvare il Pianeta, ma il tuo mondo sì", invita ognuno a prendersi cura del proprio spazio quotidiano, partendo dal locale per avere un significativo impatto globale.

Guarda lo spot CLICCANDO QUI: https://www.youtube.com/watch?v=Xa0cGSq1_EE