(Pantelleria, 10 Mar 25) Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato una consultazione pubblica per la predisposizione del Piano Sociale per il Clima (PSC), in linea con il Regolamento (UE) 2023/955. Il PSC definirà misure e investimenti per attenuare gli impatti economici del nuovo schema ETS2 sui soggetti più vulnerabili, con particolare attenzione a famiglie e microimprese.

Per raccogliere suggerimenti e proposte, è disponibile fino al 18 marzo 2025 un questionario online, aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e stakeholder. Il questionario comprende 17 quesiti suddivisi nei principali ambiti di intervento del PSC:

- Povertà energetica

- Sostegno alle famiglie vulnerabili

- Sostegno alle microimprese vulnerabili

- Trasporti sostenibili

I risultati della consultazione saranno analizzati e integrati nella versione definitiva del Piano Sociale per il Clima, che sarà inviato alla Commissione Europea entro il 30 giugno 2025.

Per partecipare alla consultazione occorre compilare il questionario al seguente LINK: https://www.gse.it/psc