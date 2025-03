(Pantelleria, 19 Mar 25) L'Ente Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria intende acquisire manifestazioni di interesse per l'autorizzazione all'accesso e la concessione in uso dell'area di sosta del Museo Geonaturalistico/Centro Visite di Punta Spadillo per un servizio di ristoro da parte di un operatore titolare di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche di tipologia C. L'attività potrà essere svolta con food truck in collaborazione con l'Ente Parco e i gestori del Museo. Gli interessati dovranno inviare la propria manifestazione entro le ore 13:00 del 03 aprile 2025 via PEC all'indirizzo protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it. Maggiori dettagli e allegati disponibili sul sito istituzionale dell'Ente.