Presentazione del Lago di Pantelleria

Martedì 8 Agosto 2023

Sono diversi gli aspetti ambientali ed educativi che affronteremo durante l'escursione e fra tutti gli elementi tipici sono la vegetazione del lago Bagno dell'Acqua, un cratere vulcanico che ospita una vegetazione erbosa e cespugliosa igrofila tipica delle zone umide salmastre. A queste si aggiungono le particolarissime comunità degli ambienti termali, dominate per lo più da microflora (cianobatteri) e da specie igrofile. Il Bagno dell'Acqua, soprannominato "Specchio di Venere" per la sua bellezza, è un ecosistema unico a livello mondiale, governato da sorgenti idrotermali e di gas che provengono dalle profondità della caldera da cui si è formato. Qui vivono specie di piante ed animali unici nel panorama italiano ed europeo che devono essere protetti e tutelati per garantirne la sopravvivenza.

Parcheggio del Lago ore 18.00

Durata 2 ore e 30 minuti

D +/-280; grado di difficoltà E3 (su una scala di 5)

Zaino: borraccia: lampada frontale e/o torcia: kit di primo soccorso, fazzoletti biodegradabili, lacci di riserva, coltellino svizzero; spuntino o pranzo; cose personali: macchina fotografica, binocolo, quaderno per disegni, erbari, crema solare, repellenti per gli insetti, ecc.

Info & Prenotazioni

Piergiacomo Bianco

+39 3494658706 - piergiacomobianco@gmail.com

25 euro a persona, minimo 5 partecipanti