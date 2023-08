Cima del vulcano e chiesetta di paese: escursione a Sibà e Kuddia Mida

Mercoledì 9 Agosto 2023

Partendo dal parcheggio di Sibà, ci inoltreremo in un suggestivo percorso che ci condurrà alla scoperta del vulcano Kuddia Mida, ancora attivo e circondato da un fitto boschetto. Dopo aver ammirato il cratere e scattato numerose fotografie, scenderemo lungo un sentiero che attraversa un suggestivo bosco e ci condurrà alla pittoresca chiesetta di paese, in una splendida cornice naturale. L'inizio del percorso è il Parcheggio di Sibà Alto. Itinerario ad anello, si sviluppa per circa 4.5 km.

Parcheggio Sibà Alto - ore 8:30

tempo di percorrenza 3 ore e 30 minuti

E - escursionistico; fondo del sentiero sterrato; D +150/-150

Si suggerisce un abbigliamento "a strati" comodo e informale. Scarpe chiuse: zaino (no tracolla); pantaloni lunghi da escursione; giacca antivento: 2 litri d'acqua; copricapo; occhiali da sole: crema solare: pranzo a sacco (extra).

Info & Prenotazioni

Nunzio Cafà

+39 348 0358078; nunzio.cafa@gmail.com

Intero: 30 euro, min 6 partecipanti; riduzioni: 25 euro (+8 partecipanti: dai 10 ai 16 anni: residenti)

L'iniziativa "Parco in cammino" è volta a promuovere le proposte escursionistiche che coinvolgono le Guide Ufficiali del Parco Nazionale Isola di Pantelleria. La prenotazione delle escursioni è obbligatoria e sarà effettuata direttamente al soggetto proponente, unico responsabile dell'organizzazione della proposta.