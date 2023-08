Luoghi fuori dal tempo tutti da scoprire a due passi dai primi dammusi

Lunedì 7 Agosto 2023

L'isola è costituita da una lunga serie di eruzioni che hanno plasmato il territorio. Oggi percorreremo sentieri per ritrovarne le tracce attraverso lave, lapilli, pomici che affiorano dalla nuda roccia.

Giro ad anello. Partenza dal parcheggio adiacente alla chiesetta di Santa Chiara-Bugeber, attraverso via Farina raggiungeremo la valle del Tikirriki prima e l'altopiano di Mueggen dopo. Sulla via del ritorno passeremo per le lave del Kuttinar. I sentieri Cai sono in successione: 973, strada bianca, 978V, strada asfaltata, 978,974.

Geositi: cono di pomici di Cuddia Valletta, Cuddia del Gallo; edificio vulcanico di Cuddia Randazzo e lave del Khaggiar.

Parcheggio adiacente alla chiesetta di Santa Chiara-Bugeber ore 15.00

Tempo di percorrenza 4 ore e 30 minuti

E (escursionistico);

Scarpe da trekking, abbigliamento a strati, protezioni per vento e sole. Portare almeno 2 litri di acqua a persona. Snack e/o frutta.

Info & Prenotazioni

Valentina Romano

+39 389 9910137 - tinarom82@gmail.com

35 euro a persona da 14 anni in su. Fino a 14 anni il costo è di 20 euro a persona