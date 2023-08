Conquistiamo a piedi una spianata di roccia prima del grande mare verso Sud

Mercoledì 9 Agosto 2023

Scendere a piedi con una guida in uno degli accessi al mare più rinomati dell'isola è tutta un'altra storia. Quanti racconti si possono fare su questo luogo e quanto si può dire anche sulle rocce a mare e, infine, fare un bagno in queste acque profonde e conoscere aspetti della vita sottomarina. Questo breve itinerario inizia e termina dalla discesa per la Balata dei Turchi sul sentiero 977. Lo scopo, oltre al cammino e conoscere il mare di Pantelleria con un occhio più attento alla biologia marina.

Discesa per la Balata dei Turchi ore 15.00

Durata 4.30 ore

E - escursionistico;

Scarpe da trekking, abbigliamento a strati, protezioni per vento e sole. Portare almeno 2 litri di acqua a persona. Costume da bagno, telo mare, maschera. Snack e/o frutta.

Info & Prenotazioni

Valentina Romano

+39 389 9910137 - tinarom82@gmail.com

35 euro a persona da 14 anni in su. Fino a 14 anni il costo è di 20 euro a persona