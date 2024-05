Paesaggi e tradizioni

Martedì 28 Maggio 2024

L'itinerario scelto prevede la conoscenza di luoghi emblematici dell'isola che riportano alla scoperta del paesaggio e delle tradizioni. Saranno oggetto dell'escursione:

- Kuddia Bruciata

- Chiesette rurali (San Vito e Sibà)

- Montagna Grande e Grotta di Benikulà

- Zighidì e Tombe Bizantine

Itinerario misto in pullman e per alcuni brevi tratti a piedi

T - Turistico

Partenza e arrivo Agenzia Vivere Pantelleria srl, Corso Umberto I n.42 - ore 08.45

Durata: Circa 5 ore

Scarpe da trekking; abbigliamento a strati adeguato alla stagione; snack e/o frutta; protezioni per vento e sole; acqua; filtri solari; costume da bagno/sauna; telo mare; macchina fotografica (facoltativa).

Info & Prenotazioni:

Vivere Pantelleria / Antonietta Valenza

Mail: info@viverepantelleria.it - tel 0923.916307

Euro 60 a persona (da 4 ad 7 adulti); euro 90 a persona (esclusiva per 2 adulti); su richiesta quotazione gruppi maggiori di 7 persone.

Età minima partecipanti: 12 anni.

Modalità di pagamento: cash presso Vivere Pantelleria srl

La richiesta di partecipazione dovrà essere effettuata con almeno 1 giorni di anticipo (quindi entro le ore 10.00 del giorno precedente l'escursione).

E' opportuno comunicare l'eventuale cancellazione con anticipo al fine di consentire la partecipazione alle persone rimaste escluse. Per cancellazioni fino a 24h prima dell'escursione non sarà applicata alcuna penale; per cancellazioni nella stessa giornata dell'escursione verrà applicata una penale di euro 10 a persona.

