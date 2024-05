Laboratorio pratico

Venerdì 24 Maggio 2024

Proseguono i laboratori gratuiti sulla pratica agricola della vite ad alberello di Pantelleria, che quest'anno celebra il decennale dal riconoscimento UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità.

Il 24 maggio 2024, in occasione della Giornata Europea dei Parchi, si terrà un laboratorio pratico gratuito presso il Vivaio Paulsen, dal tema "Spollonatura e cimatura" guidato dal docente dott. Giuseppe Parisi

Per partecipare all'evento, con iscrizione obbligatoria (rivolto esclusivamente a lavoratori agricoli) occorre compilare l'apposita scheda di partecipazione e inviarla a: agricoltura@parconazionalepantelleria.it o consegnarla a mano all'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria entro il 23 magg alle ore 12.00.

L'iniziativa è organizzata dall'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria e il Comune di Pantelleria, in collaborazione con EBAT (Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della provincia di Trapani), nell'ambito del finanziamento del Ministero della Cultura per l'Individuazione degli interventi a favore degli elementi italiani iscritti nella "Lista prevista dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale e immateriale".

L'obiettivo è quello di tutelare, conservare e valorizzare la pratica della coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria, patrimonio culturale immateriale UNESCO dal 2014.