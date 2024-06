L'esperienza della raccolta dei capperi con un contadino pantesco

Mercoledì 5 Giugno 2024

Trovarsi nel pomeriggio in un campo di capperi fioriti, il profumo intenso ricrea la sensazione di un vero idillio e induce a raccogliere a mano i preziosi bottoni floreali. Ognuno di voi provvederà direttamente alla raccolta dei propri capperi, una volta terminata la raccolta, imparerete le tecniche di salatura per la maturazione. Ricreare per poche ore l'esperienza di raccogliere direttamente i capperi, vi avrà arricchito di una nuova consapevolezza: quanto è profondo il legame di ognuno di noi con i prodotti di questa terra e quale sia il loro valore.

T - TURISTICO

Partenza ore 16.30 in Contrada Sibà, chiesa Madonna del Rosario

Durata: 3 ore e 30 min

Abbigliamento a strati adeguato alla stagione, protezione per vento e sole, acqua

Info & Prenotazioni:

Coop. Agricola Produttori Capperi / Daniele Stuppa

345 7757183; capperi@pantelleria.com

50 euro a persona; 90 per 2 persone; riduzione per famiglie. Numero minimo 2 partecipanti; prenotazione entro 24 ore.