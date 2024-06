Degustazione di prodotti tipici e visita del Museo del Cappero

Giovedì 6 Giugno 2024

Itinerario storico-gastronomico presso il Museo del Cappero - Azienda Bonomo&Giglio. Il mare e la terra insieme costituiscono un connubio di sapori unici, nati dalle tradizioni culinarie di tanti popoli che si sono succeduti nel tempo sull'isola. La Bonomo&Giglio, partner in questa gustosa escursione, è attiva sul territorio pantesco dal 1949, un'azienda storica quindi, specializzata nella distribuzione di prodotti tipici dell'isola. L'itinerario gastronomico che proponiamo si svolgerà in loc. Kazzen, e prevede la visita del Museo del Cappero, dove potrete ascoltare la storia di questo prodotto isolano così importante e conoscere tutti gli attrezzi usati in passato. Un percorso anche olfattivo vi permetterà di notare le differenze tra il cappero di Pantelleria e quello proveniente da altri paesi. Infine la degustazione di prodotti allieterà il pomeriggio e concluderà questa piacevole giornata.

ore 17.15 Agenzia Vivere Pantelleria srl, Corso Umberto I n.42 (gli orari subiscono variazioni in base al periodo stagionale)

Tempo di percorrenza circa 2 ore

Macchina fotografica (facoltativa)

Italiano, Inglese

Modalità di pagamento: cash presso l'agenzia Vivere Pantelleria.

Prenotazioni entro 24 ore.

Info & Prenotazioni:

VIVERE PANTELLERIA / Antonietta Valenza

info@viverepantelleria.it - Tel. 0923.916307

Euro 5 a persona, Quote gruppo su richiesta. Età minima dei partecipanti: posso partecipare adulti e bambini