Trekking al Tramonto

Lunedì 10 Giugno 2024

Escursione al tramonto a Cùddia Mìda, il cratere perfettamente circolare. E' uno dei geositi dell'isola dove poter osservare le fumarole, l'attività di vulcanismo secondario generato da vapore acqueo e gas.

Dalla contrada di Sibà si raggiunge la sommità del cratere da cui si potrà godere di un ampio panorama, il più suggestivo dell'isola. Da una parte il Bagno dell'Acqua e dall'altra la maestosità di Montagna Grande.

In condizioni meteo ideali si potrà scorgere perfino la costa Tunisina.

Durante la sosta sulla sommità del cratere si potrà sperimentare il bagno turco e ascoltare il respiro del vulcano.

E-Escursionistico

Luogo di partenza e arrivo: Località Sibà (Chiesa di Nostra Signora del Rosario) - a partire dalle ore 18:30 - Ore 21:00

2 ore e 30 minuti

Scarponi da trekking alti a protezione del malleolo; abbigliamento a strati adeguato alla stagione; protezioni per vento e sole; acqua; torcia elettrica frontale.

Cash

Italiano

Info & Prenotazioni:

Anna Maria Cusimano +39 347 5935743; cusimanoannamaria@gmail.com

Costo pro capite: 50 € per partecipante.

Riduzioni: 5% per gruppi da 5 fino ad 8 10% per gruppi da 9. Età minima 12 anni accompagnati da un adulto.

