Una passeggiata tra boschi, favare e vedute spettacolari

Martedì 18 Giugno 2024

Escursione all'imbrunire lungo il periplo del Bagno dell'Acqua, il lago dalle acque salmastre. Le ore del tardo pomeriggio sono il momento ideale per esplorare le particolarità di questo raro ecosistema, un sito esplorato e analizzato dai ricercatori scientifici per le sue peculiarità e i suoi endemismi.

L'interpretazione ambientale, che individua il contesto e gli elementi del geosito, è supportata dai materiali messi a disposizione dalla Guida Ufficiale del Parco. Il percorso guidato termina con un momento di relax lungo le rive del Lago nel contesto rilassante dell'agriturismo MaRai per gustare i sapori dell'isola.

Parcheggio di Sibà, per orario contattare la guida

Durata 4 ore

T - Turistico

Scarpe da trekking; snack e/o frutta; protezioni per vento e sole: acqua

Italiano, Inglese

Pagamento in contanti o tramite bonifico se la prenotazione viene effettuata prima di 48 ore.

Info & Prenotazioni

Valentina Romano

+39 3899910137: tinarom82@amail.com

Costo a persona : 50 euro, minimo 2 partecipanti. Sono previste riduzioni per famiglie di minimo 3 persone o/e ragazzi sopra i 12 anni