I Colori del Khaggiàr

Lunedì 2 Settembre 2024

Il percorso attraversa la colata lavica del Khaggiàr, l'ultima colata terrestre dell'isola. Un ambiente dai forti contrasti tra roccia, vegetazione, cielo e mare, contraddistinto dalla macchia mediterranea bassa che muta, in alcuni tratti, in macchia-boscaglia.

La passeggiata a passo lento concede un'esplorazione attenta e un'interpretazione ambientale degli elementi del paesaggio tipico dell'isola individuando le tracce della sua antropizzazione.

Le pause "creative" forniranno le ispirazioni ai potenziali artisti-partecipanti per la creazione dell'opera d'arte naturale ArteFatta.

Luogo di partenza e arrivo: Punta Spadillo, area attrezzata, dalle ore 18.30

Durata 2 ore

T-Turistico

Scarpe da trekking; abbigliamento a strati adeguato alla stagione; protezioni per vento e sole; acqua; torcia elettrica frontale.

Ligua: Italiano

Cash

Info e prenotazioni:

Anna Maria Cusimano

39 347 5935743; cusimanoannamaria@gmail.com



Costo pro capite: 50 € per partecipante. Riduzioni: 5% per gruppi da 5 fino ad 8 10% per gruppi da 9. Età minima 12 anni accompagnati da un adulto.