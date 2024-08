Concorso per la Selezione dei Migliori Mieli dei Parchi dell'Appennino

(Guardiagrele, 29 Ago 24) Come ogni anno, i Parchi dell'Appennino organizzano il Concorso per la selezione dei migliori mieli prodotti nelle aree protette. Giunto alla sua 11° edizione, il concorso ha come obiettivo principale quello di valorizzare le tipologie di miele del territorio, incentivare le tecniche di buona pratica apistica e promuovere il consumo di mieli di qualità. Questo evento si è trasformato in un'importante opportunità per costituire una banca dati delle produzioni di mieli delle aree protette.



Le api e gli altri insetti impollinatori svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere la ricchezza vegetale naturale presente all'interno delle aree protette. Pertanto, l'adozione di buone pratiche apistiche è essenziale per la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente.



Requisiti di Partecipazione

Il concorso è aperto a tutti gli apicoltori, compresi gli hobbisti, che rispettano i seguenti requisiti:

Hobbisti e amatoriali: l'apiario deve essere localizzato in uno dei comuni dei parchi, così come la residenza del conduttore.

l'apiario deve essere localizzato in uno dei comuni dei parchi, così come la residenza del conduttore. Professionisti: devono possedere un numero di arnie superiore a 20 e avere la sede legale della ditta e/o il laboratorio di trasformazione in uno dei comuni dei parchi.

Sono ammessi i mieli millefiori, uniflorali (ad esclusione dei mieli di "Ailanto") e di melata, prodotti da arnie posizionate all'interno del territorio dei comuni delle aree protette. I mieli devono essere stati prodotti nell'ultima annata apistica: il 2023 per i mieli di produzione autunno-invernale e il 2024 per gli altri.



Modalità di Partecipazione

Per partecipare al Concorso, gli interessati dovranno inviare, entro e non oltre le ore 13 del **27 settembre 2024**, per ogni prodotto in concorso:

Una campionatura costituita da 4 confezioni da 500 g ciascuna, in idonei vasi di vetro, completamente anonimi.

ciascuna, in idonei vasi di vetro, completamente anonimi. La scheda di partecipazione debitamente compilata per ogni tipologia di miele consegnato.

Valutazioni e Premiazione

Le valutazioni sensoriali dei mieli partecipanti al concorso si terranno, salvo variazioni, il 26 ottobre 2024 presso la sede dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ad Assergi, L'Aquila. La seduta sarà riservata ai membri della giuria del concorso iscritti all'Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele.



La **premiazione** del Concorso per il miglior miele dei Parchi Appenninici avrà luogo il 16 novembre 2024 a Sulmona (AQ), presso la sede del Parco Nazionale della Maiella.



Invitiamo tutti gli apicoltori a partecipare e a contribuire alla valorizzazione dei mieli delle nostre aree protette!

Scadenza 27/09/2024