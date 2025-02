Sabato 15 Febbraio 2025 Badia Morronese, a Sulmona (AQ)

(Guardiagrele, 13 Feb 25) È tutto pronto alla Badia Morronese, a Sulmona, per celebrare il Darwin Day, giornata in cui in tutto il mondo si ricorda la nascita (12 febbraio 1809) del famoso naturalista inglese che ha sviluppato la teoria dell'evoluzione delle specie animali e vegetali per selezione naturale: Charles Darwin. Quest'anno il Geoparco Maiella celebrerà questa data con un seminario divulgativo aperto a tutti. Biologo e geologo, Darwin seguì la sua profonda passione per la natura e fin da piccolo osservava, prendeva appunti, disegnava la sua diversità. Sarà un'occasione per parlare di biodiversità/geodiversità, evoluzione (e coevoluzione), di estinzioni, di cambiamento climatico… e non mancheranno simpatici aneddoti. Vi aspettiamo numerosi!

Programma della Giornata