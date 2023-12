Visita guidata a S. Spirito al Morrone e mostra multimediale

Sabato 16 Dicembre 2023

L'imponente Abbazia di S. Spirito, alle porte della città di Sulmona, rappresenta il più grande e celebre insediamento della Congregazione dei Celestini, fondata dal monaco eremita Pietro da Morrone, poi divenuto Papa Celestino V. Ricordato spesso come il Papa che "fece per viltade il gran rifiuto", ma anche come il Papa della Perdonanza, Celestino V ha lasciato un segno profondo nella storia medievale della Chiesa e di questi territori.

