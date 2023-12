Sabato 23 Dicembre 2023

Dall'ingresso del meraviglioso Borgo di Roccacaramanico saliremo nella parte alta per ammirare l'incantevole panorama della Maiella e del Gran Sasso. Passeggeremo nel bosco ai piedi del Morrone e rientreremo sullo stesso percorso.

L'attività si svolgerà in prossimità del Borgo in completa sicurezza e senza passaggi esposti.

Altre informazioni