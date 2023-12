E-bike nella Valle dei Cervi tra Eremi ed antichi villaggi agro-pastorali

Giovedì 14 Dicembre 2023

La Valle Giumentina è un'immensa vallata ai piedi della Maiella che, oltre alla sua naturale bellezza e alla vasta scelta di panorami mozzafiato che ci offre, è lo scrigno delle testimonianze di tutte le civiltà che hanno abitato questa terra in perfetta sincronia con la natura.



Partiremo in sella alla nostra e-bike accompagnati da scenari unici dove godremo di una vista a 360 gradi dai monti al mare per poi raggiungere l'antico borgo di Decontra, da cui potremo ammirare la meravigliosa Valle dell'Orfento con un paesaggio immenso che ci ricorda la Nuova Zelanda.

Dopo esserci rinfrescati con la limpida acqua sorgiva che sgorga dalle fontane di montagna, ci dirigeremo verso l'affaccio sul Vallone di Santo Spirito per apprezzare dall'alto il suggestivo Eremo di San Bartolomeo, interamente scolpito nella roccia e dove visse l'eremita Pietro da Morrone, futuro Papa Celestino V.



Con un po' di fortuna potremmo avvistare i cervi ed i caprioli che stazionano abitualmente nei lussureggianti boschi della valle.

Altre informazioni