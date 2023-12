Escursione nei luoghi fiabeschi del Parco Nazionale della Maiella!

Sabato 30 Dicembre 2023

Durata: 1 ora



Facciamo conoscenza con gli ospiti dell'area di accoglienza della fauna in difficoltà di Caramanico Terme!

Visita guidata per famiglie all'interno dell'area accoglienza della fauna in difficoltà del Centro Visita valle dell'Orfento, dove vi faremo conoscerei nostri ospiti caprioli, cervi, rapaci e la nostra guest star la cerva Funny, qui vi spiegheremo l'ecologia delle specie, le abitudini, il perchè sono nell'area e l'importanza che ha un centro come questo per il territorio del Parco Nazionale della Maiella.

Altre informazioni