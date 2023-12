Escursione ad anello con le ciaspole nel bosco di Lama Bianca

Sabato 30 Dicembre 2023

Durata: 4 ore (comprensive di escursione, soste e visita guidata)



L'escursione si svolgerà nel bosco di faggio, attraversando piccole radure fino a raggiungere l'affaccio panoramico dell'Addiaccio della Chiesa. Da qui si tornerà verso valle compiendo un anello che ci permetterà di passare tra le famose fonti di Lama Bianca.Perché non perderla: Un'escursione con le ciaspole nel bosco regala l'emozione di camminare leggeri sulla neve e di sentirsi davvero a contatto con la natura, lontano dal caos dei grandi centri e dei grandi impianti. Quale posto migliore per vivere questa indimenticabile esperienza se non il bosco di Lama Bianca.



In assenza di neve verrà l'itinerario resterà invariato

Altre informazioni