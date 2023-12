Escursione in E-bike: tra storia, natura e mercatini di Natale

Martedì 26 Dicembre 2023

Durata: 2 ore (comprensive di escursione, soste e degustazione finale)Vivere il parco su due ruote silenziose e sostenibili è una delle esperienze più belle da provare! Durante questo tour in e-bike ci muoveremo nel territorio di Caramanico Terme alla scoperta di luoghi nuovi e sconosciuti ai più, tra antiche contrade ferme nel tempo, fiumi, paesaggi mozzafiato e meravigliosi scorci del centro storico. Prima di concludere faremo tappa presso i mercatini di natale per una degustazione di prodotti tipici

Perché non perderla: La Maiella, nel cuore d'Abruzzo, in sella alle e-bike tra i mercatini di natale: già questi pochi ingredienti sono il preludio di un'esperienza unica. Pedaleremo in uno dei luoghi più iconici d'Abruzzo, ai piedi della Montagna Madre.

