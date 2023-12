Escursione e degustazione ai mercatini di Natale

Domenica 17 Dicembre 2023

Durata: 4,5 ore (comprensive di escursione, soste e visita guidata)



Il vecchio Natale dell'Appennino abruzzese non era quello cittadino, non era nemmeno come il Natale nordico. Il presepe era un'occasione per ricreare i mestieri, per coinvolgere gli amici al paese. L'aria odorava di pizze fritte, pastella di fiore, mosto cotto e mandorle tostate. Fronde di quercia, rami di agrifoglio venivano raccolti, ma soprattutto il grosso ceppo per ravvivare il focolare. E le famiglie si riunivano attorno ai camini, raccontandosi degli anni passati e augurandosi giorni felici.

