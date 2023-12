Visita guidata nel centro storico di Caramanico con degustazione di prodotti locali e minibus per la chiesa di San Tommaso Becket

Venerdì 29 Dicembre 2023

Durata

3 ore (comprensive di escursione, soste e visita guidata)



Caramanico Terme è un piccolo gioiello in pietra della Maiella, nel cuore dell'Abruzzo, incastonato tra la Valle dell'Orfento e la Valle dell'Orta, al cospetto dell'affascinante monte Morrone. Visiteremo il suo centro storico, grazie al quale il paese è inserito ne "I Borghi Più Belli d'Italia", ci intrufoleremo tra i suoi stretti vicoli, osserveremo i portali magnifici delle sue chiese e i resti dell'antica cittadella medievale per poi assaporare i prodotti del territorio. Dopo la degustazione ci sposteremo in minibus per una visita alla chiesa di San Tommaso Becket, pietra miliare del romanico abruzzese.

Altre informazioni