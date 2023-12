Passeggiata nel borgo con osservazione astronomica accanto al fuoco

Sabato 30 Dicembre 2023

Durata: 3 ore (comprensive di escursione, soste e visita guidata)



Caramanico Terme, uno de "I Borghi più Belli d'Italia" e, in questo periodo, ospite del Villaggio di Natale, degli splendidi mercatini natalizi ai piedi della Maiella e del Morrone, verrà vissuto anche al di fuori delle vie più note, perdendoci nel piccolo labirinto fatto di viuzze, vicoli, piazze e splendidi edifici in pietra del suo centro storico. Una volta giunti ai piedi del borgo, all'ex Convento delle Clarisse, ci aspetteranno un caldo ed accogliente fuoco, un buon bicchiere di vino e un fumante cartoccio di castagne alla brace sotto un meraviglioso cielo stellato che sapremo scrutare al meglio grazie all'aiuto di un astrofilo e di un telescopio professionale. Al termine dell'attività risaliremo lungo le vie del paese per tornare nuovamente in piazza Marconi.

