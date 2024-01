Sabato 20 Gennaio 2024

Se ami il suono del bosco ovattato dalla neve, il paesaggio incredibilmente suggestivo degli abeti giganti ricoperti di neve e se ami conoscere la storia dei luoghi di montagna, questa è la ciaspolata che fa per te!



Partendo dal sentiero in prossimità delle piste da sci di Passo Lanciano ci inoltreremo nel bosco misto di abeti e faggi per raggiungere uno dei villaggi agro pastorali meglio conservati d'Abruzzo per poi proseguire verso un ulteriore sito di capanne che testimoniano il passato dei pastori che qui praticavano la monticazione. Non mancheranno avvistamenti di tracce do lupi, volpi, caprioli e con un po' di fortuna anche qualche rapace in volo.



Rientreremo ad anello con possibilità di gustare una deliziosa polenta in prossimità del punto di arrivo.

Altre informazioni