Sabato 6 Aprile 2024

Esploreremo le Gole di San Martino, geosito del Geoparco Maiella Unesco, fino ad arrivare all'Abbazia di San Martino in Valle. Sottoposta ad uno scavo archeologico che l'ha riportata interamente alla luce, l'abbazia benedettina conserva il suo fascino antico e la sua aura spirituale, che percepiremo varcando la soglia del cancello per fare la visita guidata.

Questo luogo è inserito in un contesto naturale unico, caratterizzato da alte pareti rocciose, che vede la presenza del camoscio appenninico conosciuto con l'appellativo "il signore delle rocce".

Altre informazioni