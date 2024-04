Domenica 21 Aprile 2024

Un'avvincente escursione narrata per immergersi in una parte di storia della nostra montagna madre.

Partendo dal paese di Civitella Messer Raimondo, Medaglia d'oro al valore civile, seguiremo il sentiero H11 del Parco Maiella, il Cammino della Libertà sulla Linea Gustav, per un viaggio indietro nel tempo nella storia della Seconda Guerra Mondiale e degli eventi che hanno caratterizzato il versante orientale della Maiella e la valle dell'Aventino. Visiteremo trincee rimaste nascoste tra la vegetazione, segni dei combattimenti, luoghi quasi dimenticati ma narrati nei diari di guerra giunti fino a noi.

La storia di una montagna, del suo popolo, dei primi partigiani sarà narrata dalle guide che vi accompagneranno insieme alla geologa Adele Garzarella, esperta di geologia militare.

