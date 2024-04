Escursione nei luoghi fiabeschi del Parco Nazionale della Maiella!

Mercoledì 24 Aprile 2024

Durata: 2,5 ore (comprensive di escursione, soste e visita guidata)



Sentiero delle Scalelle

La Valle dell'Orfento, nel cuore del Parco Nazionale della Majella in Abruzzo, è un luogo fiabesco modellato dalla forza dell'acqua del fiume che, sulla roccia calcarea, ha creato pareti altissime, grotte, cascate e giochi d'acqua unici. A far da cornice una fitta e verdissima vegetazione ripariale, il tutto a pochissimi passi dal borgo di Caramanico Terme.

Perché non perderla: il sentiero delle Scalelle offre dapprima uno scorcio panoramico sulla parte terminale della valle, dove le pareti si fanno altissime e si può "leggere" la storia della Majella sui fianchi consumati dall'acqua nei millenni. Una volta raggiunto il fiume, ecco che l'ambiente cambia di nuovo: questa volta si è immersi in un paradiso, un'altra dimensione dominata dall'acqua e dalle ricchissime fioriture, felci e pozze d'acqua cristallina.

