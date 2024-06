Attività didattica gratuita per bambini

Domenica 16 Giugno 2024

Un gioco per conoscere meglio l'orso? Esiste e ci giocheremo insieme. Dal progetto Life ARCPROM di Parco Nazionale e WWF Italia è nato un gioco da tavolo dedicato all'Orso bruno marsicano. Dedicheremo un pomeriggio a conoscere meglio questo importante mammifero che popola i nostri territori e approfondiremo gli argomenti giocando al gioco a lui dedicato.

Perché non perderla: Sarà un'occasione per imparare e per divertirsi insieme.

Altre informazioni