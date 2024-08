Escursione nei luoghi fiabeschi del Parco Nazionale della Maiella!

Domenica 25 Agosto 2024

Durata: 3 ore (comprensive di escursione e soste)



La Maiella, in Abruzzo, è nota non solo per le sua ricchezza naturalistica e culturale, ma anche per le sue cavità. Alcune di queste ospitano i famosi eremi, altre si inoltrano all'interno delle viscere della Maiella, come la Grotta delle Praje, la più grande della provincia di Pescara.

Altre informazioni