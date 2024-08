Martedì 27 Agosto 2024

Classica salita sulla massima vetta della Majella. Raggiungeremo dalla classica via occidentale il M. Amaro passando per il Fondo Majella e la valle di Femmina Morta. Dalle faggete al deserto di pietra sommitale. Un viaggio nella storia e nella natura della Majella indimenticabile.

Escursione lunga e impegnativa, riservata ad escursionisti esperti ed allenati.L'andata e il ritorno seguiranno il medesimo itinerario.Perché non perderla: per la bellezza del paesaggio, che spazia dai pascoli pedemontani alle faggete sino alle praterie alpine per terminare in un paesaggio lunare. Per le fioriture d'alta quota di piante endemiche. Per la presenza di tracce storiche legate alle tristi vicende della Seconda Guerra Mondiale. Per la presenza di una guida locale con oltre 25 anni di esperienza maturata su questo territorio che fornirà ai partecipanti una chiave di lettura del paesaggio trasversale.

