Venerdì 15 Novembre 2024

Nell'area faunistica del Camoscio appenninico, conosciamo uno degli animali simbolo del Parco Nazionale Maiella!

Ci si incontra al Museo Naturalistico di Lama dei Peligni dedicato al Camoscio appenninico, per poi raggiungere l'Area faunistica dove, muniti di binocoli e cannocchiali, faremo l'avvistamento degli esemplari presenti. Ci soffermeremo anche all'Area di recupero della fauna in difficoltà per comprendere i principi fondamentali di convivenza uomo - fauna selvatica e imparare a rispettare l'ambiente che ci circonda.



Altre informazioni